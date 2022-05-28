В Москве прошел благотворительный забег "Бегущие сердца". Проект приурочен к Международному дню защиты детей. Атлеты выбирали дистанции 5 и 10 километров, а самыми трогательными стали финиши детей и спортсменов с ограничениями по здоровью. В акции приняли участие более семи тысяч бегунов, жители многих регионов страны. Спорт объединил очень разных людей, на старт вышли актеры, олимпийцы и параолимпийцы, журналисты, айтишники, студенты и бизнесмены.

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