Москву накрыли гроза и ливень

Гроза, дождь и сильной ветер установились в Москве. В связи с этим МЧС рекомендует автомобилистам не гнать, резко не перестраиваться и увеличить дистанцию.

Как рассказал штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин, в воскресенье не будет дождя, но установится более теплая погода, чем в субботу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.