В Москве в шестой раз проходит фестиваль “Рыбная неделя”. Он продлится до 5 июня. К фестивалю рыбу и морепродукты привезли с Дальнего Востока, юга и северо-запада России. Это, например, крабы, креветки, карп, щука и форель. Что можно купить, что приготовить и сколько это стоит – в сюжете телеканала Москва 24.