Столицу накрыл циклон с дождями и грозами

МЧС советует автомобилистам сегодня не гнать, резко не перестраиваться и увеличить дистанцию. А также не парковаться под деревьями.

Дождь, гроза, сильный ветер – все это сегодня в прогнозе. В Росгидрометцентре обещают порывы до 15 метров в секунду. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.