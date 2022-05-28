Часть улиц в Москве перекрыты для проведения благотворительного забега.

Фрегат "Адмирал Горшков" поразил ракетой "Циркон" цель на расстоянии 1 тысячи километров, сообщили в Минобороны.

Следователи завели еще 7 уголовных дел против командиров украинских войск – СК РФ.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.