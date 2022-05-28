В Кремле возобновляют церемонии развода пеших и конных караулов. В них принимают участие кавалерийский почетный эскорт Президентского полка, рота специального караула и Президентский оркестр.

В нынешнем году сезон продлится с мая по сентябрь. Церемонии будут проводить в полдень по субботам на Соборной площади. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.