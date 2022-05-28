Фирма-производитель косметики Wella прекращает поставки в Россию

Производитель профессиональной косметики Wella прекращает поставки в Россию. Продукцией пользовались многие салоны красоты, а на средства для окрашивания волос приходилось до 40% рынка.

Возникнут ли у клиентов и работников бьюти-индустрии проблемы? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.