Порывы ветра в Москве будут достигать 15 метров в секунду

В прогнозе погоды в Москве на 28 мая – порывы ветра до 15-ти метров в секунду. В целом ожидается облачная погода.

В субботу температура воздуха будет на уровне плюс 13 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.