В Москве показали последствия крупного ночного ливня

В Москве за сутки выпала почти половина майского объема осадков. Из-за сильнейшего ливня дороги превратились в реки.

В Раменском одну из улиц затопило настолько, что машинам пришлось плыть по воде. Мытищи засыпало градом. Москва из-за дождя столкнулась с заторами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.