Метеоролог рассказал о погоде в Москве на ближайшее время

Не смоет ли Москву в эти выходные? Синоптики обещают дожди, а вот насколько обильными они будут?

Наш штатный метеоролог Никита Поповнин рассказал, как погода изменится в ближайшие часы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.