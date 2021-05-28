Москвичей предупредили о похолодании в пятницу

Сильные ливни, гроза и порывистый ветер до 17 метров в секунду накроют вечером столицу. Об этом сегодня предупредили москвичей в МЧС.

Дождь жителей столицы ожидает и на выходных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.