В Москве выявили 3 274 новых случая коронавируса

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 3 274 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 2 998 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 746 человек, выписали при этом 633 пациента.

За последние сутки в России подтвердили 9 252 новых случая COVID-19. При этом в 1 176 (12,7%) из них болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России за весь период пандемии зарегистрировали 5 044 459 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Еврейской автономной области, Республике Калмыкия, Камчатском крае, Республике Северная Осетия – Алания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.