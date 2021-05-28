Пандемия оживила идею о четырехдневной рабочей неделе

После пандемии коронавируса и удаленки все чаще стали поднимать вопрос о четырехдневной рабочей неделе. Накануне глава Минтруда заявил, что если предложение об этом поступит, его будут рассматривать. Причем, чтобы дать ему оценку, нужно время, отметил омбудсмен по правам предпринимателей.

Острее всего стоит финансовая сторона вопроса. Эксперты отмечают, что необходимо сразу определить, какие компании могут себе позволить перейти на такой режим работы и что для этого понадобится. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.