28 мая 2020, 12:30

Общество

Флешмоб "Последнее нормальное фото" набирает популярность

В соцсетях набирает популярность флешмоб #последнеенормальноефото. Для того, чтобы принять участие во флешмобе, необходимо опубликовать снимок, который был сделан до пандемии коронавируса.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве пропускной режим сохранится до 14 июня.

При этом с 1 июня 2020 года Москва переходит на второй этап смягчения ограничений. В частности, москвичам разрешат выходить на прогулки при соблюдении норм санитарной безопасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

