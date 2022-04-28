Пешие расчеты и техника принимают участие в репетиции парада Победы

В Москве проходит первая ночная тренировка парада, посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В состав пешей колонны входят 33 парадных расчета – это более 10-ти тысяч военнослужащих, в механизированной - свыше ста образцов техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.