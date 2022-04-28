На сайте "Бессмертного полка" появилась услуга поиска пропавших родственников

На сайте "Бессмертного полка" появилась возможность поиска родственников, с которыми была потеряна связь. Можно найти людей, которые разместили данные о ветеранах с одинаковыми личными данными.

Москвичи и жители других городов готовятся к участию в шествии "Бессмертный полк". Акция пройдет 9 мая. А в предпраздничные дни можно посадить дерево в память о родственнике-победителе в рамках акции "Сад памяти". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.