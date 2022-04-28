Репетиция парада в Москве и онлайн-график отключения горячей воды

Колонна военной техники на подходе к Красной площади. Там пройдет первая ночная репетиция парада ко Дню Победы.

В столице заработал онлайн-сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом сообщили в МОЭК. Горячую воду в Москве отключают не более чем на десять дней. И, как уточняется, этого срока вполне достаточно, чтобы успеть провести все необходимые работы.

Росгвардия нашла в школе Харьковской области учебники с пропагандой идей нацизма. Они созданы на основе методичек НАТО по ведению боев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Собянин поздравил московских спортсменов и тренеров с успешным выступлением на Олимпиаде. Сегодня он принял олимпийцев в Белом зале московской мэрии и вручил денежные сертификаты на сумму 4 миллиона рублей.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.