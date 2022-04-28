Россияне смогут посадить дерево в рамках акции "Сад памяти"

Москвичи и жители других городов России готовятся к участию в шествии "Бессмертный полк", который пройдет 9 мая.

В предпраздничные дни люди могут посадить дерево в память о родственнике-победителе, присоединившись к акции "Сад памяти", которая также проходит по всей России.

В связи с мерами по безопасности в некоторых городах России "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. В Москве шествие состоится 9 мая в 15:00 и стартует от метро "Динамо". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.