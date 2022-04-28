Москвичам рассказали о погоде в столичном регионе 28 апреля

В четверг, 28 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха в Москве составит +7...+9 градусов, в Подмосковье – +4...+9 градусов.

По прогнозам синоптиков, местами пройдет небольшой дождь. Ветер подует северо-западного направления с порывами до 10 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

