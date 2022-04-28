Роструд напомнил россиянам, сколько продлятся майские праздники

Две короткие рабочие недели и длинные выходные ожидают россиян в мае. Об этом напомнил Роструд. Все благодаря праздникам.

1 мая – День весны и труда, а также 9 мая – День Победы. В Роструде пояснили, что по решению правительства выходной с субботы 1 января перенесен на вторник 3 мая, а выходной с воскресенья 2 января – на вторник 10 мая.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.