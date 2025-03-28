Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 17:45

Общество

Москва 24 подвела итоги недели в рубрике "Что вообще происходит"

Москва 24 подвела итоги недели в рубрике "Что вообще происходит"

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Москва 24 показала новую подборку кадров в рубрике "Фотопоток"

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени, а по пятницам называет имя победителя. На этой неделе им стала Мария, снявшая пожар в апарт-комплексе "Роза Росса".

Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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