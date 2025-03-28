Москва 24 показала новую подборку кадров в рубрике "Фотопоток"

В рубрике "Фотопоток" Москва 24 показывает кадры ярких моментов, которыми делятся жители столицы. Чтобы присоединиться к ним, необходимо перейти по QR-коду и загрузить изображение в чат-бот телеграм-канала "Москва 24". Оно должно быть вертикальным.

Подборки фотографий показывают в прямом эфире с понедельника по четверг, а по пятницам выбирают победителя, который получает памятный подарок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24