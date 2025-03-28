Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 09:00

Общество

Москва 24 показала новую подборку кадров в рубрике "Фотопоток"

Москва 24 показала новую подборку кадров в рубрике "Фотопоток"

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В рубрике "Фотопоток" Москва 24 показывает кадры ярких моментов, которыми делятся жители столицы. Чтобы присоединиться к ним, необходимо перейти по QR-коду и загрузить изображение в чат-бот телеграм-канала "Москва 24". Оно должно быть вертикальным.

Подборки фотографий показывают в прямом эфире с понедельника по четверг, а по пятницам выбирают победителя, который получает памятный подарок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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