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Общество

Половодье в столичном регионе продлится до выходных

Половодье в столичном регионе продлится до выходных

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Высокое половодье в столичном регионе продлится до выходных, 1 и 2 апреля, сообщили в Гидрометцентре. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, 26 марта выпало большое количество осадков для марта, поэтому последствия вполне закономерны.

В Подмосковье локально подтоплены мосты и автомобильные дороги. Например, в Истринском районе затопило СНТ "Садовод". Как справляются жители с последствиями паводка?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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