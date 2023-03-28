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12:45

Общество

ФСБ может обязать агрегаторов такси предоставлять доступ к геолокации и платежам

ФСБ может обязать агрегаторов такси предоставлять доступ к геолокации и платежам

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ФСБ может получить доступ к данным геолокации и платежам пассажиров такси. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что это позволит спецслужбе получать нужную информацию из электронных баз агрегаторов и перевозчиков, не дожидаясь судебного разрешения. Также указано, что если служба заказа такси не сможет оперативно отреагировать на запрос ФСБ, она должна будет сообщить о сроках, в которые сведения будут переданы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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