ФСБ может обязать агрегаторов такси предоставлять доступ к геолокации и платежам

ФСБ может получить доступ к данным геолокации и платежам пассажиров такси. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что это позволит спецслужбе получать нужную информацию из электронных баз агрегаторов и перевозчиков, не дожидаясь судебного разрешения. Также указано, что если служба заказа такси не сможет оперативно отреагировать на запрос ФСБ, она должна будет сообщить о сроках, в которые сведения будут переданы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.