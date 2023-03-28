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Общество

Власти РФ обсудили новые меры поддержки молодых семей и работающих родителей – СМИ

Власти РФ обсудили новые меры поддержки молодых семей и работающих родителей – СМИ

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В России обсуждают новые меры для увеличения рождаемости. Как сообщили СМИ, власти совместно с экспертными группами думают, как поддержать работающих родителей и студенческие семьи, а также снизить число абортов.

Например, работающие матери смогут получать пособие по уходу за ребенком вместе с зарплатой, если вернутся на работу до окончания декрета. Также женщинам разрешат работать удаленно, пока ребенку не исполнилось три года.

Рассматривают и меры помощи родителям-студентам. Например, перевод на бюджетную форму обучения и создание в университетах групп кратковременного пребывания детей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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