Новости регионов: шестерых тяжелобольных доставили из Сухума в Москву

Санитарный рейс МЧС России доставил из Сухума в Москву 6 тяжелобольных жителей Республики Абхазия. Всем нужна высококвалифицированная медицинская помощь. Российские врачи выявили заболевания на недавно организованных осмотрах. В полете пациентов сопровождали четыре реанимационные бригады.

Тем временем со льдины на Сахалине эвакуировали 374 рыбака, сообщили в МЧС. Спасательную операцию успешно завершили. На сушу людей доставляли на вертолете и по воде.

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