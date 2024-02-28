Москвичам предложили стать волонтерами на форуме "Молодой специалист – строитель будущего"

Жителей столицы пригласили поработать волонтерами на форуме "Молодой специалист – строитель будущего". Он пройдет в "Манеже" 13 и 14 марта.

Волонтерам нужно будет встречать участников, помогать им ориентироваться на площадке, заниматься аккредитацией, раздавать сувениры и многое другое. Работа добровольцев рассчитана на две смены. Все желающие старше 18 лет могут подать заявку до 8 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.