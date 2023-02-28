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28 февраля, 21:00

Общество

Путин посетит открытие БКЛ и подготовка к строительству Бирюлевской линии метро

Путин посетит открытие БКЛ и подготовка к строительству Бирюлевской линии метро

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Владимир Путин планирует принять участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщили в Кремле.

В 2023 году начнутся подготовительные работы по строительству Бирюлевской линии метро. Уже утвержден проект планировки ее второго и третьего участков. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Обеспечить безопасность на объектах критически важной инфраструктуры поручил Владимир Путин. Президент выступил на заседании коллегии ФСБ.

Власти Брянской области сообщили об одном сбитом беспилотнике. Пострадавших нет, разрушения не зафиксированы.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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