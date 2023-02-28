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Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в начале марта

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в начале марта

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Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе в первые две недели марта. По словам метеорологов, 1 марта станет самым холодным днем на неделе – днем температура опустится до -5 градусов, ночью до -8 градусов. Погода сохранит зимние показатели вплоть до 14 марта.

Из-за сильного ветра и гололедицы Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. Предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 21:00 2 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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