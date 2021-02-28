Москвичи сыграли в футбол на льду

Хоккей на траве уже всем известен, а вот футбол на льду пока нет. Москвичи решили немного потренироваться в суровых условиях.

Видео прислали наши телезрители. Матч проходил прямо в хоккейной коробке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.