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28 января, 06:30

Общество

Новости регионов: в Ростове-на-Дону открыли вакансию дегустатора шаурмы

Новости регионов: в Ростове-на-Дону открыли вакансию дегустатора шаурмы

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В Ростове-на-Дону ищут дегустатора шаурмы. Соискателю предлагают зарплату 300 тысяч рублей, медицинскую страховку и командировки по России и Казахстану. Кандидат должен любить шаурму и обладать богатым дегустационным опытом.

На Камчатке объявили штормовое предупреждение. Циклон принесет снег, ветер до 50 метров в секунду и волны высотой до 9 метров в акватории Тихого океана. Судоходным компаниям рекомендовано принять меры для предотвращения аварий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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