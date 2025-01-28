В Москве контрактникам выплатят более 5 млн руб за первый год службы

Москвичи, заключившие контракт с министерством обороны, смогут получить выплату свыше 5 миллионов рублей за первый год службы. В эту сумму входит единовременная выплата от правительства Москвы в размере 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие военнослужащего в зоне СВО – от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительная выплата – 50 тысяч рублей ежемесячно.

Кроме того, Москва оказывает поддержку жителям приграничных районов. В столице работают 14 штабов по сбору гуманитарной помощи, где принимают продукты, одежду, товары для детей и средства личной гигиены.

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