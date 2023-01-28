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28 января, 13:30

Общество

"Союзмультфильм" потребовал от маркетплейсов прекратить продажу поддельных Чебурашек

"Союзмультфильм" потребовал от маркетплейсов прекратить продажу поддельных Чебурашек

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"Союзмультфильм" потребовал от Ozon и Wildberries убрать из каталогов контрафактных Чебурашек. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

На появление в каталогах маркетплейсов "уродливых и дорогих" игрушек жалуются покупатели. Дело в том, после успеха художественного фильма Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" спрос на игрушки в виде главного героя оказался так велик, что лицензионные Чебурашки на складах закончились.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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