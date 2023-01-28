"Союзмультфильм" потребовал от Ozon и Wildberries снять с продажи контрафактных Чебурашек. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

На появление в каталогах маркетплейсов "уродливых и дорогих" игрушек жалуются покупатели. После успеха художественного фильма Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" спрос на игрушки в виде главного героя оказался так велик, что лицензионные Чебурашки быстро закончились.

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