Повар извинился перед москвичом, оставив сообщение на контейнере с блюдом

Москвич заказал плов с доставкой, попросив двойную порцию моркови.

Однако лишней порции наполнителя у повара не оказалось и он извинился перед клиентом, оставив сообщение на контейнере с блюдом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.