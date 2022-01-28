Эксперт рассказал, когда в России можно будет снять антиковидные ограничения

Число подтвержденных случаев заражения "Омикроном" в Москве увеличилось до 2 514. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре

Однако мировой опыт показывает, что вводить избыточные ограничения из-за нового штамма не имеет смысла. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он рассказал, что в администрации президента сейчас очень много заболевших ковидом, но большинство переносит его в легкой форме и продолжает работать, находясь дома на самоизоляции.

О том, когда в России можно будет наконец снять все ограничения, рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.