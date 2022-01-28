В Госдуме опровергли возможность полного запрета суррогатного материнства в стране

В Государственной думе опровергли возможность полного запрета суррогатного материнства в России. Ранее заявлялось, что это может произойти на осенней сессии.

По словам первого замглавы комитета по вопросам семьи Татьяны Буцкой, весной планируется рассмотреть законопроект о запрете этой услуги для иностранцев. По ее словам, в России до сих пор нет законодательной базы, которая регулирует взаимоотношения между биологическими родителями и женщиной, которая вынашивает чужого ребенка. Это приводит к злоупотреблениям и трагедиям.

Кроме того, согласно закону, суррогатная мать уже должна иметь собственных детей. И парламентарии считают, что происходящее негативно влияет на их психику.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.