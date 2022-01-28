Москвичам рассказали о борьбе с COVID-19 в других странах мира

"Омикрон" во многих странах мира стал доминирующим штаммом. Однако реагируют на него по-разному. В некоторых странах ужесточают правила и чаще делают ревакцинацию. Другие же, наоборот, отменяют все ограничения, несмотря на рост заболеваемости.

Например, в Дании COVID-19 больше не считают критически опасным заболеванием, поэтому в стране отменили различные ограничения. Подобные меры в стране уже проводили в сентябре 2021 года. Тогда посчитали, что привито уже достаточно – 83% жителей старше 12 лет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.