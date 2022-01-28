Москвичи с ОРВИ смогут дистанционно проконсультироваться с врачом и оформить больничный

С 28 января москвичи с симптомами ОРВИ могут получить консультацию врача и открыть больничный дистанционно. Об этом сообщили в Оперштабе по коронавирусу.

Для этого нужно заполнить заявку на портале mos.ru. В анкете указываются все основные данные заболевшего, а также номер полиса ОМС и СНИЛС. После этого с пациентом свяжется врач. Он проведет консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на семь дней. Закрыть его можно будет тоже дистанционно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.