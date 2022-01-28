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Москва 24

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Общество

11:15

Психолог рассказал, почему люди остро реагируют на замечания об отсутствии маски

общество транспорт город видео Иван Базанов Дженнифер Ковтун

В столичном метро с начала года выявили больше 7 тысяч нарушителей масочного режима. За тем, чтобы люди соблюдали правила, следят не только инспекторы, но и сами пассажиры, которые делают замечания пассажирам без масок. И такое иногда заканчивается дракой.

По словам психологов, причина такой агрессии со стороны антимасочников предельна проста – это такая форма защиты. Люди уже так устали от пандемии, что перестали бояться опасного вируса.

В Москве за нарушение антиковидных санитарных требований в местах массового скопления людей по-прежнему придется заплатить пять тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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