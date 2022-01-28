Новости России: в Якутске выстроились огромные очереди на сдачу экспресс-теста на COVID-19

В Якутске в спорткомплексе "Триумф" образовались огромные очереди. Там организован амбулаторный центр. Тысячи местных жителей с симптомами ОРВИ пришли, чтобы сдать экспресс-тест на коронавирус и получить консультацию врача. Но специалисты оказались не в силах принять всех желающих. Из-за скопления большого числа людей центр закрыли раньше времени. Сотни желающих так и не дождались своей очереди на прием.

Мэр Липецка Евгения Уваркина поговорила с коммунальщиками. Чиновница осталась недовольна уборкой снега в городе. И на совещании с представителями управляющих компаний перешла к угрозам с нецензурной лексикой. Запись попала в интернет. В беседе с журналистами Уваркина заявила, что запись подлинная, но неполная. Фразы вырваны из контекста. После того совещания "с крепким словом" коммунальщики взялись за работу с удвоенной силой.

В Туле во дворе одного дома водитель внедорожника намеренно сбил пешехода. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения на подъезде дома. На кадрах мужчина выходит из припаркованной машины перед серым внедорожником. Водитель сигналит, а потом жмет на газ.

В Вологодской области креативно отнеслись к набору сотрудников в тюрьмы и колонии. Областное управление системы исполнения наказаний сняло агитационный ролик. Новому сотруднику обещают отличный коллектив, социальные гарантии, большую зарплату, обучение борьбе и стрельбе из любого оружия, бесплатное лечение и курорты, а также много всего интересного.

В Кирове на соревнованиях по сноуборду победителям вручили призы из наборов кетчупа с майонезом. Администрация города поспешила обвинить спонсора заездов: якобы соревнования неофициальные, не входят в план городских спортивных мероприятий, поэтому организаторы сами выбирают приз для награждения участников. В социальных сетях уже появились ролики, где на сноуборде гоняют главные герои соревнований – кетчуп и майонез.

В Санкт-Петербурге сержант полиции вытащил из Невы трехлетнюю девочку на тюбинге. Ребенок катался с горки и в один из таких спусков вылетел в полынью. Сначала на помощь малышке бросился отец, но не смог доплыть. Тогда вызвали полицию и спасателей. В это время девочка уже начинала сползать с ватрушки в воду. Полицейский Дмитрий Ходкевич обвязал себя тросом, добрался до полыньи и вытащил ребенка на лед. А на отца составили протокол.

В горах Дагестана сошла лавина. В это время буквально в нескольких метрах находились люди, которые сняли на видео это опасное зрелище и выложили в Сеть. Очевидцы не пострадали. А вот дорогу засыпало тоннами снега. Несколько сел оказались заблокированными.