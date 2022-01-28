Госдума разрешила приватизацию земли в зонах охраны источников водоснабжения

Госдума разрешила приватизировать участки в зоне санитарной охраны рек, озер, каналов и водохранилищ. Эксперты прогнозируют, что эти территории будут застраивать, а это приведет к ухудшению качества питьевой воды.

В Росреестре считают, что поправки в закон пойдут только на пользу. Якобы на территориях и так много построек. А приватизация даст толчок к развитию.

Кроме того, противники поправок указывают еще на одну проблему. Когда землю отдадут в собственность, количество мест для отдыха значительно уменьшится. Ведь доступ граждан к водным объектам может быть затруднен из-за появления частных построек по берегам.

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