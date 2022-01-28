"Утро": москвичам рассказали, какая погода ожидается 28 января

В Москве в пятницу погода будет облачной со снегом. Днем ожидается минус 5 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до минус 6 градусов.

Также ожидается сильный ветер – до 12 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.