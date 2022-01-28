Российские дипломаты освободили избитого блогера в Каире

Блогера, которого избили и задержали в Каире, освободили российские дипломаты. Он 28 января должен вылететь в Москву. Об этом заявили в пресс-службе дипмиссии.

На фотографа Арсения Котова напали, когда он снимал знаменитый квартал "Город мусорщиков". Там живут люди, которые занимаются сбором и переработкой отходов. Это место также называют "урбанистическим адом". Один из местных жителей набросился на Котова, потому что ему показалось, что тот фотографировал его жену. К потасовке подключились еще несколько человек. Блогер начал отбиваться, а в итоге его задержала полиция.

По словам Котова, он провел в изоляторе бессонную ночь, у него забрали паспорт и фотоаппарат. Когда к делу подключилось российское консульство, блогера освободили. Посольство направило в МИД Египта ноту в связи с задержанием фотографа.

В дипмиссии призвали туристов чтить чужие традиции и проявлять уважение к местным жителям.

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