Деды Морозы-спасатели поздравили детей в Морозовской больнице

Юных пациентов Морозовской детской больницы поздравил необычный спасательный десант. В честь Дня спасателя, который отмечается 27 декабря, в рамках акции "Новогодний десант" московские спасатели и пожарные устроили детям настоящий праздник.

Они спустились с крыши больницы с помощью альпинистского снаряжения, чтобы порадовать малышей, подарить им праздник и поддержать в этот особенный день.

Подробнее об акции – в эфире телеканала Москва 24.