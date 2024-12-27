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27 декабря, 13:30

Общество

Деды Морозы-спасатели поздравили детей в Морозовской больнице

Деды Морозы-спасатели поздравили детей в Морозовской больнице

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Юных пациентов Морозовской детской больницы поздравил необычный спасательный десант. В честь Дня спасателя, который отмечается 27 декабря, в рамках акции "Новогодний десант" московские спасатели и пожарные устроили детям настоящий праздник.

Они спустились с крыши больницы с помощью альпинистского снаряжения, чтобы порадовать малышей, подарить им праздник и поддержать в этот особенный день.

Подробнее об акции – в эфире телеканала Москва 24.

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