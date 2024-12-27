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27 декабря, 11:30

Общество

Проект "Московское долголетие" открывает новые горизонты для старшего поколения

Проект "Московское долголетие" открывает новые горизонты для старшего поколения

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Проект "Московское долголетие" продолжает активно развиваться. Для москвичей старшего возраста организованы тренировки, поездки, тематические встречи и клубы по интересам. Сегодня для участников проекта в столице работает более 130 центров, где создано свыше шести тысяч клубов. Все занятия проходят бесплатно.

Присоединиться к проекту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55. Подать заявку можно через портал mos.ru, офисы "Мои документы", регистратуру поликлиники или ближайший центр "Московского долголетия". При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и карту москвича.

В рамках проекта особенно востребованы занятия спортом, изучение иностранных языков, финансовая грамотность и экскурсии. Особой популярностью пользуются зимние прогулки и занятия на свежем воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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