Москвичам рассказали о правилах возврата товара во время новогодних распродаж

В новогодней суете можно не сразу заметить, что купленный товар на распродаже не подошел или оказался некачественным, но его всегда можно вернуть и получить обратно свои деньги.

Как говорят эксперты, правила возврата товаров во время новогодней распродажи ничем не отличаются от обычных, главное – сохранить чек. Такие же условия действуют и на маркетплейсах, кроме категории товаров, которые выполнены по индивидуальному заказу, например, кружка с фотографией или футболка с надписью.

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