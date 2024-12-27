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27 декабря, 06:45

Общество

Москвичам рассказали о правилах возврата товара во время новогодних распродаж

Москвичам рассказали о правилах возврата товара во время новогодних распродаж

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В новогодней суете можно не сразу заметить, что купленный товар на распродаже не подошел или оказался некачественным, но его всегда можно вернуть и получить обратно свои деньги.

Как говорят эксперты, правила возврата товаров во время новогодней распродажи ничем не отличаются от обычных, главное – сохранить чек. Такие же условия действуют и на маркетплейсах, кроме категории товаров, которые выполнены по индивидуальному заказу, например, кружка с фотографией или футболка с надписью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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