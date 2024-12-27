Россияне стали активнее украшать свои новогодние елки

Спрос на новогодние украшения в этом году заметно вырос. Продажи елочных гирлянд увеличились почти в четыре раза, а игрушек и фигурок – вдвое. Гирлянды-нити с теплым светом стали популярнее на 80%, а гибкие неоновые ленты – на 20%.

Елки москвичей также становятся все ярче. Жители столицы отдают предпочтение классическим украшениям: светодиодным гирляндам, традиционным игрушкам и фигуркам, включая старинные советские модели. Среди популярных новогодних аксессуаров – ретро-игрушки в виде сов, часов и самоваров, которые собирают и используют для оформления современных елок.

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