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27 декабря, 07:45

Общество

Эксперты рассказали о стремлении россиян погасить кредиты перед Новым годом

Эксперты рассказали о стремлении россиян погасить кредиты перед Новым годом

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Каждый четвертый россиянин, имеющий кредиты, стремится расплатиться с долгами до наступления новогодних праздников, чтобы начать год с чистого листа. Об этом сообщили аналитики компании, специализирующейся на микрозаймах.

Исследование показало, что около 23% экономически активных граждан стараются максимально погасить свои обязательства в декабре. Еще 36% респондентов отметили, что хотели бы избавиться от долгов, но их финансовое положение не позволяет этого сделать. При этом 41% участников опроса заявили, что не видят необходимости корректировать график выплат из-за праздников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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