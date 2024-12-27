Эксперты рассказали о стремлении россиян погасить кредиты перед Новым годом

Каждый четвертый россиянин, имеющий кредиты, стремится расплатиться с долгами до наступления новогодних праздников, чтобы начать год с чистого листа. Об этом сообщили аналитики компании, специализирующейся на микрозаймах.

Исследование показало, что около 23% экономически активных граждан стараются максимально погасить свои обязательства в декабре. Еще 36% респондентов отметили, что хотели бы избавиться от долгов, но их финансовое положение не позволяет этого сделать. При этом 41% участников опроса заявили, что не видят необходимости корректировать график выплат из-за праздников.

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