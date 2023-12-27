Жители Московского региона показали, как украсили елки к Новому году

Зрители телеканала Москва 24 присылают видео со своими елками к Новому году. Галина добавила на ветки дерева гирлянды и синюю мишуру, а вместо звезды на вершине выбрала для елки колпачок.

Жители Истры нарядили елку множеством игрушек и добавили светящуюся красную звезду. А возле елки всех поздравляет Дед Мороз – он не только поет новогоднюю песню, но и двигается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.