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27 декабря, 15:30

Общество

Жители Московского региона показали, как украсили елки к Новому году

Жители Московского региона показали, как украсили елки к Новому году

Поезд Деда Мороза будет на Белорусском вокзале до 22:00 27 декабря

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Зрители Москва 24 поделились кадрами своих новогодних елок

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Зрители телеканала Москва 24 присылают видео со своими елками к Новому году. Галина добавила на ветки дерева гирлянды и синюю мишуру, а вместо звезды на вершине выбрала для елки колпачок.

Жители Истры нарядили елку множеством игрушек и добавили светящуюся красную звезду. А возле елки всех поздравляет Дед Мороз – он не только поет новогоднюю песню, но и двигается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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